الجيش التركي يستعد لتنفيذ عملية عسكرية في سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الجيش التركي ينتظر أمر الرئيس رجب طيب أردوغان لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة منبج وشرق الفرات شمالي سوريا.



ونقلت وكالة "أناضول" التركية، عن أكار إن القوات التركية على أهبة الاستعداد وتنتظر أوامر رئيس الجمهورية.



وأضاف أن أنقرة لن تسمح بتعريض أمن البلاد للخطر بأي شكل من الأشكال.



وتابع : "لم نسمح على الإطلاق بإنشاء ممر إرهابي جنوب بلادنا في شمال سوريا، ولن نسمح بذلك أبدا".



وأكد أن تركيا لا توجد لديها مطامع في الاستيلاء على أراضي البلدان المجاورة وفي مقدمتها سوريا والعراق.



كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن في وقت سابق أن العمل لا يزال جاريا في التنسيق بين أنقرة وواشنطن وموسكو وطهران حول المناطق الآمنة على الحدود مع سوريا، إلا أنه لم يحدد مساحتها.