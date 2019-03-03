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تعليم

وزير التعليم: نسعى لإعداد جيل قادر على مواصلة العطاء للارتقاء بالدولة

الأحد 03/مارس/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العملية التعليمية بمصر تحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع وأولياء الأمور.

وقال الوزير إنه آن الأوان لتغيير الثقافة التي تحصر الهدف من التعليم في الحصول على الدرجات النهائية في الامتحانات، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى إعادة التعلُم لإعداد جيل قادر على مواصلة العطاء للارتقاء بالدولة في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة التحضيرية الختامية لمؤتمر التعليم في مصر بدورته الثانية، ومن المقرر أن تنطلق غدا، الاثنين، فعاليات مؤتمر «التعليم في مصر» بدورته الثانية، التي تحمل عنوان «تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم»، بالتعاون مع جامعة القاهرة.

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