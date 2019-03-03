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أخبار البلد

مدبولي يتلقى دعوة من الحريري لزيارة لبنان لعقد اللجنة العليا المشتركة

الأحد 03/مارس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
محمود مطاوع
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد شقير، وزير الاتصالات اللبنانى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورحب رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، بوزير الاتصالات اللبناني، وقدم له التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربًا عن تمنياته لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري وحكومته بالنجاح فى تلبية تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.

وأكد مدبولى حرص مصر على تعزيز التعاون مع لبنان الشقيق فى مختلف المجالات التى يمكن أن تسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأكد مدبولى أن الاجتماعات الجارى التنسيق لعقدها للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان ستمثل فرصة كبيرة لدفع التعاون بين البلدين فى الفترة المقبلة.

من جانبه نقل وزير الاتصالات اللبنانى، تحيات رئيس الوزراء سعد الحريري للدكتور مصطفى مدبولى، وسلمه أيضًا دعوة لزيارة لبنان فى الوقت الذى يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، وكذا عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

وأعرب شقير عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر لا سيما على المستوى الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.

وأكد وزير الاتصالات اللبنانى، أن الجهود التي بذلتها مصر لترسيخ الاستقرار في المنطقة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون العربي الأفريقي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال البنية الأساسية والمشروعات القومية، والتي ساهمت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية وخفض معدلات البطالة، كما أشاد بالتجربة المصرية المبنية على أولوية النجاح التنموي، معتبرًا أنها نموذج يحتذى به في دول المنطقة. وأضاف أنه يجرى التنسيق مع الوزارات المختلفة لتفعيل أطر التعاون في عدة مجالات من بينها تنشيط التعاون في مجال الاتصالات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، اهتمام مصر بتعزيز التعاون الثنائي المشترك وزيادة الاستثمارات في البلدين بما فى ذلك الاستثمارات المشتركة فى أفريقيا، مشيرة إلى الإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني في الكثير من المجالات المهمة، والدخول فى مشروعات تعاون ثلاثى فى دول القارة الأفريقية، والتزايد الملحوظ في أرصدة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة حيث يبلغ إجمالي الشركات اللبنانية المستثمرة في مصر حوالي ١٦٤٥ شركة باستثمارات وصلت إلي ٦٧٠ مليون دولار.

من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصرى حرص وزارته على تعزيز التعاون مع لبنان فى مجال الاتصالات والدخول فى مشروعات مشتركة.

واختتم رئيس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن شكره للدعوة الكريمة التي تلقاها من رئيس الوزراء سعد الحريري، مؤكدًا حرصه على تلبيتها فى أقرب وقت ممكن.

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