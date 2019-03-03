التحفظ على 14 طن منظفات مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

داهمت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية مخزنا بدون ترخيص بمنطقة الدخيلة، وضبطت بداخله 14 طن منظفات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وذلك قبل بيعها للمستهلكين.



وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تفيد بقيام المدعو"أحمد. ر"، 45 عاما، المدير المسئول عن مخزن لبيع المنظفات، بدون ترخيص، بمنطقة الدخيلة، بتخزين كمية كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.



وبمداهمة المخزن، ألقي القبض على المتهم، وتبين وجود 14.100 طن منظفات مجهولة المصدر والبيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، جرى التحفظ عليها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.