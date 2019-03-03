٢١ سفينة إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم، الأحد، ٢١ سفينة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتي حاويات، ومتواجد على الأرصفة ٣ سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول ٣ سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة ٤ سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول ٣ سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.