ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رسميا.. استدعاء نجم الجونة للمنتخب الكاميرونى

الأحد 03/مارس/2019 - 03:33 م
أنجويم
أنجويم
عمرو الحلواني
استقبل نادى الجونة خطابًا رسميًا من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من أجل استدعاء جوناثان ظهير أيسر الفريق، لمباراة الكاميرون وجزر القمر المقرر لها يوم 22 مارس المقبل، فى منافسات الجولة السادسة لتصفيات التأهل لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2019.

ونجح جوناثان أنجويم فى لفت كل الأنظار إليه فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها اللاعب مع فريقه الجونة فى الفترة الأخيرة نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.

وبات نجم الجونة مرشحا بقوة للتواجد مع المنتخب الكاميرونى فى بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى حال نجاحه فى حسم تأهله إلى البطولة الكبيرة.

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول أمام إيفرتون لاستعادة صدارة الدوري

رسميا.. بتروجت يفقد جهود نجمه قبل مباراة الأهلي بالدوري

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 3 -3- 2019

برلماني: تانك السولار وراء حادث قطار محطة مصر

كارثة تهدد تركيا.. وتحذير من سقوط 500 ألف قتيل

رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

سلم واستلم.. ميزة خيالية يقدمها واتساب لمستخدميه

الأوراق المطلوبة للاشتراك في التأمين الصحي للقطاع العام والخاص والأعمال.. خدمات

حكم تعليق صور المتوفي تلمسا للدعاء له بالرحمة

قطع المياه عن 5 مناطق .. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

تشييع جثمان إحدى ضحايا قطار محطة مصر من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. صور

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر قادمة من أوزبكستان.. صور

فيديو

المياه والصرف الصحي: الانقطاعات تتم وفقا لتخطيط مسبق.. فيديو
مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير
عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة
رئيس فليبس شمال أفريقيا: نقل الإنترنت عبر الإضاءة قريبا والسرعة تزيد 100 ضعف
الأرصاد تكشف عن موعد سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟