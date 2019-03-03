رسميا.. استدعاء نجم الجونة للمنتخب الكاميرونى

استقبل نادى الجونة خطابًا رسميًا من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من أجل استدعاء جوناثان ظهير أيسر الفريق، لمباراة الكاميرون وجزر القمر المقرر لها يوم 22 مارس المقبل، فى منافسات الجولة السادسة لتصفيات التأهل لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2019.



ونجح جوناثان أنجويم فى لفت كل الأنظار إليه فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها اللاعب مع فريقه الجونة فى الفترة الأخيرة نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.



وبات نجم الجونة مرشحا بقوة للتواجد مع المنتخب الكاميرونى فى بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى حال نجاحه فى حسم تأهله إلى البطولة الكبيرة.



