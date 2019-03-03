20 دقيقة.. الزمالك يبحث عن هدف مبكر وبيترو أتليتكو يضغط على وسط الملعب

انتهت أول 20 دقيقة بين فريق الزمالك وبترو أ تليتكو الأنجولي بالتعادل السلبي فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب سيداد إينيفارسيتاريا فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.





وبدأ الزمالك بالضغط علي وسط ملعب بيترو ونجح في الاستحواذ عليه.





وهدد الزمالك مرمي بيترو فى الدقيقة الثالثة من عرضية رائعة من حمدي النقاز ليتصدي لها دفاع بيترو وتتحول الكرة لركلة ركنية.





وسدد لاعب بيترو كرة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش إلى خارج الملعب.





ونظم لاعبو الزمالك هجمة مرتدة مميزة عن طريق حمدي النقاز وتصدى لها دفاع بيترو وتتحول لركنية لصالح القلعة البيضاء فى الدقيقة 19.





ويحتل الزمالك المرتبة الأخيرة فى مجموعته برصيد نقطتين.