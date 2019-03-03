ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

20 دقيقة.. الزمالك يبحث عن هدف مبكر وبيترو أتليتكو يضغط على وسط الملعب

الأحد 03/مارس/2019 - 06:28 م
من لقاء سابق بين
من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
انتهت أول 20 دقيقة بين فريق الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بالتعادل السلبي فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب سيداد إينيفارسيتاريا فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبدأ الزمالك بالضغط علي وسط ملعب بيترو ونجح في الاستحواذ عليه.

وهدد الزمالك مرمي بيترو فى الدقيقة الثالثة من عرضية رائعة من حمدي النقاز ليتصدي لها دفاع بيترو وتتحول الكرة لركلة ركنية.

وسدد لاعب بيترو كرة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش إلى خارج الملعب.

ونظم لاعبو الزمالك هجمة مرتدة مميزة عن طريق حمدي النقاز وتصدى لها دفاع بيترو وتتحول لركنية لصالح القلعة البيضاء فى الدقيقة 19.

ويحتل الزمالك المرتبة الأخيرة فى مجموعته برصيد نقطتين.

ترشيحاتنا

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

الدفاع عن الأهداف الحيوية وتدمير المعادية في تدريبات جوية مشتركة بين مصر وفرنسا

شاهد.. مذيع عن فيديو تسريب الوقود من قطار: نقفل السكة الحديد أحسن لحد ما نطورها

وليد صلاح الدين يوجه نصيحة لـ أجيري

إخلاء سبيل صاحب كلبي التجمع وحبس خفير الفيلا

قطر والقرضاوي ومعاداة السامية.. تحذير من سياسة أوروبا تجاه الإخوان

رسميا.. استدعاء نجم الجونة للمنتخب الكاميرونى

رقص برشلونة على إهانة ريال مدريد في الكلاسيكو.. حديث الصحف الإسبانية

أبو ريدة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء بطولتي الدوري والكأس

نجم الأهلي يوجه رسالة دعم للفريق.. لهذا السبب

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو

مليون دولار مقابل معلومة عنه.. لهذه الأسباب تبحث أمريكا عن حمزة بن لادن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما طفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

IN BOX يستعرض النماذج الشابة الناجحة.. ويشيد بـ نور الشربيني وهداية ملاك
صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو
خبير دولي: رفع التوعية بالتشخيص المبكر لأمراض السمع لدى الأطفال.. فيديو
فيديوجراف| الشبح الأمريكي جاهز للقتال
ضريح زين العابدين.. مسجد من رائحة أهل البيت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟