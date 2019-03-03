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رياضة

بعد إصابته بكدمة في عظمة الشظية.. 3 أيام راحة لـ سعيدو المصري

الأحد 03/مارس/2019 - 09:18 م
سعيدو سينبوري
سعيدو سينبوري
يسرى غازى - نور عادل
أثبتت الأشعة الطبية التي أجراها البوركينابي سعيدو سينبوري نجم خط وسط المصري عقب نهاية مباراة اليوم أمام طلائع الجيش إصابته بكدمة قوية في عظمة الشظية، الأمر الذي يستدعي حصوله على راحة سلبية لثلاثة أيام يتلقى معها العلاج المقرر من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى برنامج تأهيلي بسيط عقب الراحة السلبية حتى يبدأ في المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمباراته المقبلة أمام سموحة والمقرر اقامتها في السادس عشر من مارس الجاري على ستاد الجيش بالسويس.

كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال الشوط الأول لمباراة اليوم الأمر الذي دفع الجهاز الفني لتغييره والدفع بايزي ايميكا بدلًا منه.

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