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ثقافة

معرض فنون تشكيلية ورسوم أطفال احتفالا بعيد الأم في ثقافة المنوفية

الأحد 03/مارس/2019 - 10:24 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية.

أقام بيت ثقافة الباجور معرض فنون تشكيلية عن "عيد الأم" افتتح المعرض محمود المرسى رئيس مجلس ومدينة الباجور ومجموعة من مسؤولي التربية والتعليم بإدارة الباجور.

فيما أقام بيت ثقافة سرس الليان معرض رسوم أطفال عن عيد الأم بمقر البيت تحت إشراف مشرفة الطفل هبه البهنساوى.

بينما عقد بمكتبة منشأة سلطان ندوة مكتبية بعنوان (تصنيف الكائنات الحية) تأليف محمد رضا حاضرها لطفى عبد المؤمن وتناول فيها الحديث عن شجرة التاريخ المتطورة للكائنات الحية وتصنيف الكائنات الحية وشعبة الطحالب، إضافة إلى ما تم تنفيذه في بيت ثقافة شبرا بخوم حيث تم عرض ڤيديو بروجوكتور للأطفال عن قصة ”فاطمة الزهراء “وتحدث الفيلم عن ان السيدة فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله رسول الله. صلى الله عليه وسلم، أمها خديجة بنت خويلد ولدت يوم الجمعة 20 جمادى الآخرة في السنة الخامسة بعد البعثة النبوية بعد حادثة الإسراء والمعراج بثلاث سنوات، أو في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية في مكة المكرمة، وزوجها هو الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

كما عقد بمكتبة حديقة الطفل بالشهداء، مناقشة قصة بعنوان "حكاية الشيخ حسين" تأليف ممدوح الغالي ناقشتها إسراء مهران وتحكي عن الأمانة وخائن الأمانة وعواقب خائن الأمانة.

وأقام نادي التكنولوجيا ببيت ثقافة البتانون اليوم بدء فعاليات دورة(power point ) تدريب ميرة الخولي تم فيها التعرف على كيفية فتح البرنامج ومكونات الشاشة الافتتاحية.

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