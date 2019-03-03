أحمد موسى: الإرهابي معتز مطر يحرض من أجل جمع أموال الإخوان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معتز مطر يحرض ضد الدولة المصرية للحصول على أموال جماعة الإخوان الإرهابية.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة صدى البلد:" العميل معتز مطر يهاجم الشعب المصري ويبث الأكاذيب يوميا".



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور محمد البرادعي، اقترب من جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك لقاء سيجمع بين البرادعي وقيادات الإخوان خلال الفترة المقبلة.