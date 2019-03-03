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ديني

هل يجوز دفع الزكاة للابنة الفقيرة.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 11:04 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول " هل يجوز دفع الزكاة للابنة الفقيرة".

أجاب جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أنه لا يجوز دفع الزكاة للأبنة الفقيرة إلا في بند سداد الديون.

وأضاف: إذا كان القريب من الفروع كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، والبنات أنفسهن لا يعطون من الزكاة، هذا اللي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء، ينفق عليهم من ماله.

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