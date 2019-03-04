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إخواني منشق: الجماعة تستغل الأطفال لتوزيع المنشورات.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:12 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتاجر بالدين، وتستخدم الشعارات الدينية لتحقيق أغراضها السياسية.

وتابع البشبيشي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "قيادات الإخوان كانت تستغل الأطفال لتوزيع منشورات الجماعة، فضلا عن استخدام المصاحف خلال الاجتماعات التنظيمية للجماعة، حيث كان يرفعها عناصر الجماعة، حال تعرضهم لهجوم منق بل الشرطة، لإيهام المواطنين في الشارع أن الأمن ألقى القبض عليهم، لمجرد أنه يقرؤون القرآن".

وأضاف القيادي الإخواني المنشق: "عناصر الإخوان عناصر الإخوان كانت تبتز المواطنين بالشعارات الدينية، وهو ما حدث في مدينة دمنهور بالبحيرة عام 2007، حيث كان يمتطي أحد ضباط أمن الدولة حصانا، لتفريق التظاهرة، واستغلت الإخوان الواقعة وادعت كذبا أن الضابط اقتحم المسجد بالخيل على غرار ما فعله نابليون في الأزهر".

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