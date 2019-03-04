ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انعقاد لجنتي التدقيق الإحداثي والبت بصفة دائمة لسرعة تقنين أوضاع اليد بسوهاج

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:22 ص
محافظ سوهاج يوجه
محافظ سوهاج يوجه بإنعقاد لجنتي التدقيق الإحداثي
خالد رياض
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بحصر جميع حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة والتغيرات المكانية لها، وسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع اليد، ضمن حملة "حق الشعب" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على حق الدولة فى أراضيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بالديوان العام، بحضور الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، ومسئولي الأملاك ، ومسئولي وحدة التغيرات المكانية بالمحافظة، لمناقشة المعوقات التى تواجه عملية التقنين.

ووجه محافظ سوهاج بانعقاد لجنتى التدقيق الإحداثى والبت بصفة دائمة للنظر فى طلبات التقنين الجاهزة للبت، مع نظر التظلمات من تقدير سعر المتر، أو الطلبات المرفوضة فنيًا، مشيرًا إلى أن أعمال تلك اللجان سوف تستمر لمدة أسبوعين.

كما وجه محافظ سوهاج بتدريب عدد من الفنيين بالوحدات المحلية على أعمال التدقيق، لافتا إلى تكليف مديرية المساحة بعمل كشوف التحديد المدققة إحداثيا.

ترشيحاتنا

لطفي لبيب لـ صدى البلد: لم أعتزل الفن.. وحالتي الصحية في تحسن مستمر

إخواني منشق: البرادعي يتحرك بناء على توجيهات من الولايات المتحدة

مزارع يقتل زوجته وينتحر.. والسبب

سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

أدوية شائعة تصيب الدماغ بأمراض خطيرة .. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 -3- 2019 والقنوات الناقلة

علي جمعة يكشف عن عبادة يثيبك الله عليها ولو كنت منشغلا عنها

أسعار الذهب اليوم الاثنين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر والدول العربية

أندرويد تجهز للتغيير الأكبر في عالم الهواتف الذكية

أشرف عبد الباقي يرفع لافتة كامل العدد في أولى عروض كلها غلط ببورسعيد

سعر الذهب اليوم الاثنين 4-3-2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال الفاجومي من كفر نجم لـ المقطم وأسرار عمله مع الإنجليز..صور

بإطلالات غريبة ..درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

80 صورة ترصد تاريخ آثار كوم الشقافة في الإسكندرية طوال 120 سنة

صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور

فيديو

رشا مجدي: البرنامج الموحد لقراءة عدادات الكهرباء يضمن حق المواطن.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 4-3-2019
شاهد .. ثعبان ضخم يفزع سيدة بعدما لدغها وهي نائمة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟