انعقاد لجنتي التدقيق الإحداثي والبت بصفة دائمة لسرعة تقنين أوضاع اليد بسوهاج

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بحصر جميع حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة والتغيرات المكانية لها، وسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع اليد، ضمن حملة "حق الشعب" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على حق الدولة فى أراضيها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بالديوان العام، بحضور الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، ومسئولي الأملاك ، ومسئولي وحدة التغيرات المكانية بالمحافظة، لمناقشة المعوقات التى تواجه عملية التقنين.



ووجه محافظ سوهاج بانعقاد لجنتى التدقيق الإحداثى والبت بصفة دائمة للنظر فى طلبات التقنين الجاهزة للبت، مع نظر التظلمات من تقدير سعر المتر، أو الطلبات المرفوضة فنيًا، مشيرًا إلى أن أعمال تلك اللجان سوف تستمر لمدة أسبوعين.



كما وجه محافظ سوهاج بتدريب عدد من الفنيين بالوحدات المحلية على أعمال التدقيق، لافتا إلى تكليف مديرية المساحة بعمل كشوف التحديد المدققة إحداثيا.