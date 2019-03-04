تركى آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الوحدة السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي عن تولى تركي ال الشيخ مالك نادى بيراميدز الرئاسة الشرفية لنادي الوحدة السعودى ، ورئيس هيئة أعضاء الشرف
ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الوحدة السعودى صورة ل تركي آل الشيخ معلقا : " تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي #الوحدة
ورئيس هيئة أعضاء الشرف ..
#ابو_ناصر_رئيس_الوحدة_الفخري ".
ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الوحدة السعودى صورة ل تركي آل الشيخ معلقا : " تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي #الوحدة
ورئيس هيئة أعضاء الشرف ..
#ابو_ناصر_رئيس_الوحدة_الفخري ".
تركي آل الشيخ رئيساً فخرياً لنادي #الوحدة— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) March 4, 2019
ورئيس هيئة أعضاء الشرف ..@Turki_alalshikh #ابو_ناصر_رئيس_الوحدة_الفخري pic.twitter.com/gpuIeCbBnP