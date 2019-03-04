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رياضة

تركى آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الوحدة السعودي

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
منار نور
أعلن نادي الوحدة السعودي عن تولى تركي ال الشيخ مالك نادى بيراميدز الرئاسة الشرفية لنادي الوحدة السعودى ، ورئيس هيئة أعضاء الشرف

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الوحدة السعودى صورة ل تركي آل الشيخ معلقا : " تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي #الوحدة
ورئيس هيئة أعضاء الشرف ..
#ابو_ناصر_رئيس_الوحدة_الفخري ".

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