تركى آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الوحدة السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي عن تولى تركي ال الشيخ مالك نادى بيراميدز الرئاسة الشرفية لنادي الوحدة السعودى ، ورئيس هيئة أعضاء الشرفونشرت الصفحة الرسمية لنادى الوحدة السعودى صورة ل تركي آل الشيخ معلقا : " تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي #الوحدةورئيس هيئة أعضاء الشرف ..#ابو_ناصر_رئيس_الوحدة_الفخري ".