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حوادث

انتحار سيدة من الطابق الخامس بالسلام بسبب الاكتئاب

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:17 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى
لم تجد سيدة وسيلة للتخلص من مشاكلها الزوجية سوى قيامها بالانتحار بإلقاء نفسها من شقتها بمدينة السلام، تم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة التى استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغا بسقوط سيدة من الطابق الخامس بدائرة القسم ، لتسقط غارقة فى دمائها وتلقى مصرعها.

على الفور انتقل رجال البحث الجنائى لمكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة أصيبت فى الآونة الأخيرة بحالة اكتئاب شديدة نتيجة خلافاتها مع زوجها وأنه دائم التعدى عليها بالضرب فقررت التخلص من حياتها بالانتحار.

وقام رجال الأمن بضبط زوجها وعدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة .

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