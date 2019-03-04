نائب وزير التعليم العالي للشباب: لا مكان للوظائف التقليدية في المستقبل

أكد الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هدف وزارة التعليم العالي أن تدعم الدولة لتصبح من أقوي 30 اقتصادا حول العالم.



وقال "عدلي" على هامش مؤتمر التعليم في مصر، اليوم الاثنين، أن تقدم الجامعات في التصنيفات الدولية يمثل أحد وسائل دعم اقتصاد الدولة.



وأعلن نائب وزير التعليم العالي أن التوجه نحو تخصصات إنترنت الأشياء هدفه إنقاذ الشباب في المستقبل، لأن الوظائف التقليدية ستختفي.