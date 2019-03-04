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محافظات

محافظ الجيزة يكلف بتشغيل السلم الكهربائي بأرض اللواء وإجلاء الباعة الجائلين

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:45 م
محافظ الجيزة يكلف
محافظ الجيزة يكلف بإعادة تشغيل السلم الكهربائي بأرض اللواء
محمد الصاحي
تفقد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، سلم أرض اللواء الكهربائي بحي العجوزة، بعد تلقيه عددًا من شكاوى المواطنين لتوقفه عن العمل وعدم تشغيله ووجود باعة جائلين في محيطه.

ووجه المحافظ رئيس حي العجوزة، بالتأكد من إجراء الصيانة الدورية للسلم الكهربائي للحفاظ عليه، وللتأكد من عدم تعطله مجددًا، في ظل أهميته الشديدة لمواطني أرض اللواء المترددين عليه يوميًا، مشددا على أنه سيتابع بالمرور مجددًا على السلم للتأكد من تشغيله للتسهيل على المواطنين.

كما وجه راشد بشن حملات يومية لإزالة الباعة الجائلين من محيط ومسارات السلم لعدم إعاقة حركة المارة، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز السرفيس والإدارة العامة للمرور لعدم السماح بتواجد سيارات السرفيس والأجرة بمحيط المنطقة.

كما تفقد المحافظ المصاعد الكهربائية بكوبري المشاة العلوي بأرض اللواء للتأكد من تشغيلها واستخدامها من قبل المواطنين كبار السن.
محافظ الجيزة يكلف بتشغيل السلم الكهربائي بأرض اللواء وإجلاء الباعة الجائلين
محافظ الجيزة يكلف بتشغيل السلم الكهربائي بأرض اللواء وإجلاء الباعة الجائلين
محافظ الجيزة يكلف بتشغيل السلم الكهربائي بأرض اللواء وإجلاء الباعة الجائلين

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