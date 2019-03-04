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محافظات

الكشف على 207 آلاف و617 مواطنا بالغربية ضمن حملة 100 مليون صحة

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:17 م
صدى البلد
أحمد على
توافد الآلاف من أبناء ومواطني قرى ومراكز محافظة الغربية اليوم "الاثنين" على مقار حملة "100 مليون صحة"، فى يومها الرابع، للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والتي ستستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل ضمن محافظات المرحلة الثالثة.

وقال اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إنه تم الكشف على ٢٠٧ آلاف و617 مواطنا حتى نهاية اليوم الثالث من مبادرة "100 مليون صحة"، وذلك طبقا للبيانات الإحصائية الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية بوزارة الصحة بالقاهرة، بنسبة 125% من المستهدف اليومي.

وأضاف أن المبادرة تستهدف المسح الطبى 3376735 مواطنا من أبناء محافظة الغربية، لاكتشاف المصابين بفيرس سي والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتقديم الرعاية الصحية والعلاج للحالات التى يثبت إيجابيتها بالمجان.
الكشف على 207 آلاف و617 مواطنا بالغربية ضمن حملة 100 مليون صحة
الكشف على 207 آلاف و617 مواطنا بالغربية ضمن حملة 100 مليون صحة
الكشف على 207 آلاف و617 مواطنا بالغربية ضمن حملة 100 مليون صحة
الكشف على 207 آلاف و617 مواطنا بالغربية ضمن حملة 100 مليون صحة

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