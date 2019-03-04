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حوادث

سرقة بالشطة .. المشدد 3 سنوات لـ نجار وعاطل بسبب توك توك

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:57 م
صدى البلد
محمد العيسوي
قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق، بمعاقبة نجار وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه.

ووجهت النيابة للمتهمين محمد ل ع 46 عاما نجار، و حسام الدين ح ع 38 عاما عاطل، تهمة الشروع فى سرقة دراجة بخارية "توك توك" مملوكة للمجني عليه أحمد عبدالله محمد، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام المتهمون باستيقافة طالبين منه توصيلهما، واثناء السير القى المتهم الثانى مادة ملتهبة" شطة " فى وجه المجنى عليه وحاولا دفعة خارج الدراجة البخارية، وبمقاومته أشهر المتهم الأول فى وجهه سلاحا أبيض "سكين" مما بث الخوف والرعب فى نفسه وشل مقاومته متعديا عليه محدثا به إصابات بالغة بالجسد.

بداية الواقعة عندما قامت الأجهزة الأمنية بتتبع الحالة، وأثناء سير القوة، تبين للنقيب أمير ابراهيم حماد معاون مباحث قسم مدينة نصر أول، تجمع عدد من الأهالى وبالتوجه نحوهم لاستبيان الأمر حضر إليه الشاهد الاول والذي أبصر به بعض الاصابات ووجود دماء بجسده وأن شخصين استوقفاه وقاما بإلقاء مادة ملتهبة على وجهه وأشهرا سلاحا ابيض فى وجهه وأحدثا به إصابات محاولين سرقة الدراجة البخارية التى كان يستقلها.

تم تحرير محضر بالواقعة ، واحالته الى النيابة والتى بدورها احالت القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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