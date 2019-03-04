محافظ كفر الشيخ يكرم العمدة نرمين زرد في المجلس التنفيذي ..صور

كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، العمدة نرمين محمود زرد عمدة قرية الحلافي التابعة لمركز كفر الشيخ، وتعد أول سيدة تتولى منصب العمدة في مركز كفر الشيخ، وثاني سيدة على مستوى المحافظة بعد العمدة عزة عبدالحميد، عمدة قرية كوم الحجنة التابعة لمركز بيلا.





جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء المراكز والمدن وكلاء الوزارات.



