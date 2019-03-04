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الرفق بالحيوان توضح شروط اقتناء الكلاب الشرسة.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:28 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور عصام عطية رئيس وحدة الرفق بالحيوان بالادارة العامة للخدمات البيطرية، أنه لا يسمح بتربية الحيوانات فى البيوت بالمطلق، ولكن هناك حيوانات جائز تربيتها مع أخذ الاحتياطات للمربي وتثقيف المربي المخالط للحيوان.

وأضاف فى حواره لبرنامج "حديث المساء"، أن الحيوانات الأليفة التى تتميز بالشراسة يجب أن تتوافر فيها شروط محددة ليتم تربيتها بالشكل المناسب، مع الوضع فى الاعتبار أنه إذا كانت بيئة الحيوان الحقيقية ذات شراسة فيجب الاحتراس منه لأنه سينقلب إليها فى يوم من الأيام.

وتابع أن القانون ينص على أن جميع الكلاب يجب أن تكون مقوضة ومكومة، وإلا جاز ضبطه وإعدامه وعدم وجود كمامة للكلاب سوء سلوك ويتم اتخاذ الإجراءات من الناحية البيطرية دون الشق الجنائي .

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