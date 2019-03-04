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فن

سمير صبري يحتفل بذكرى ميلاد شادية.. غدا

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:30 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يخصص الفنان سمير صبري والمخرج محمد تركي، حلقة من برنامج "ذكرياتي" المُذاع على إذاعة الأغاني، للاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة شادية.

ويستضيف صبري في الحلقة المقرر إذاعتها غدًا الثلاثاء، في الرابعة عصرًا، الفنانة التشكيلية ناهد شاكر ابنة شقيق الفنانة الراحلة شادية، لتتحدث عن ذكرياتها مع عمتها.

جدير بالذكر أن شادية من مواليد فبراير ورحلت عن عالمنا في نوفمبر 2017، بعد مرورها بأزمة صحية استدعت نقلها للعناية المركزة.

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