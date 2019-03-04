ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأوقاف تعلن مواعيد اختبار الدعاة والواعظات المرشحين لمرافقة بعثة الحج

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:39 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف، عن مواعيد اختبار من تنطبق عليهم شروط التقدم لمرافقة بعثة الحج لهذا العام 1440هـ 2019م من الدارسين بالأكاديمية الوطنية وأكاديمية الأوقاف الدولية وأوائل مسابقة القراءة الحرة لهذا العام.

وحددت الأوقاف الأحد 10 مارس موعدًا لاختبار الدفعة الأولى بمقر أكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر، في الساعة التاسعة صباحَا، ويكون ذلك الاختبار للأئمة الدارسين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والواعظات المتطوعات الدارسات بأكاديمية الأوقاف والواعظات المتميزات

وخصصت يوم الجمعة الموافق 15 مارس موعدًا لاختبارات الدفعة الثانية في الساعة الثالثة عصرًا بمسجد النور بالعباسية للأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية، ومن لم تسمح ظروفها بحضور الاختبار بالأكاديمية في الموعد السابق.

ونبهت الوزارة على أن من يتخلف عن موعد الاختبار يعد معتذرًا عن التقدم، ولا يحق له الدخول في أي موعد آخر هذا العام.

لمعرفة الأسماء التي تنطبق عليهم الشروط اضغط هنا



ترشيحاتنا

النائب العام: قطار حادث محطة مصر كان يسير على سرعة 120 كم

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي

بعدما هددها العطش.. هل تنجح الجيزة في حل مشكلة المياه بخطة الـ 490 ألف متر مكعب

6 لاعبين من الأهلى مهددون بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك 30 مارس

النائب العام: لا توجد مواد متفجرة فى حادث قطار محطة مصر

مسئول بالتموين: قبول تظلمات وعودة 232 ألف مستفيد من البطاقات التموينية

هموت يا بابا.. مواطن يقتل زوجته في شهر العسل بطريقة بشعة والسبب غريب.. فيديو

شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم

مروان محسن هداف النادي الأهلي في الدوري.. فيديو

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاسارتي مدرب الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

500 ثقب في عين فتاة تايوانية .. فيديو جراف
100 ألف فرصة عمل للشباب في مدينة دمياط للأثاث
إخواني منشق: الجماعة تأثرت بكلام البنا أكثر من تأثرهم بالقرآن.. فيديو
إخواني منشق عن تعذيب عناصر الجماعة في السجون: أكذوبة تاريخية
سلمى حايك تكشف عن برومو فيلمها الجديد The Hummingbird Project .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟