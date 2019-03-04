الأوقاف تعلن مواعيد اختبار الدعاة والواعظات المرشحين لمرافقة بعثة الحج

أعلنت وزارة الأوقاف، عن مواعيد اختبار من تنطبق عليهم شروط التقدم لمرافقة بعثة الحج لهذا العام 1440هـ 2019م من الدارسين بالأكاديمية الوطنية وأكاديمية الأوقاف الدولية وأوائل مسابقة القراءة الحرة لهذا العام.وحددت الأوقاف الأحد 10 مارس موعدًا لاختبار الدفعة الأولى بمقر أكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر، في الساعة التاسعة صباحَا، ويكون ذلك الاختبار للأئمة الدارسين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والواعظات المتطوعات الدارسات بأكاديمية الأوقاف والواعظات المتميزاتوخصصت يوم الجمعة الموافق 15 مارس موعدًا لاختبارات الدفعة الثانية في الساعة الثالثة عصرًا بمسجد النور بالعباسية للأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية، ومن لم تسمح ظروفها بحضور الاختبار بالأكاديمية في الموعد السابق.ونبهت الوزارة على أن من يتخلف عن موعد الاختبار يعد معتذرًا عن التقدم، ولا يحق له الدخول في أي موعد آخر هذا العام.