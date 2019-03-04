مواجهة نارية بين شعبة السيارات وخليها تصدي على الهواء .. فيديو

قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق تأثر فى يناير من حملة "خليها تصدي"، مشيرا الى ارتفاعه في فبراير ثم هبوطه مرة أخرى.



وأضاف السبع فى حواره لبرنامج "الحكاية"، أن أرقام دخول السيارات أقل من الطبيعي حيث تأثر السوق، مشيرا الى ان الاختلاف مع "خليها تصدي" هو طريقة التقييم فقط.



من جانبه قال محمد شتا المتحدث باسم جروب "خليها تصدي" إن السوق فى حالة شبه شلل تام فى المبيعات، مشيرا إلى أن الجهة التي تتحدث عن ارتفاع المبيعات من طرف الوكلاء ليست محايدة .



وأضاف شتا أن الجهة المحايدة التي يمكن الاعتماد عليها في أرقام المبيعات هى وزارة الداخلية عبر أرقام تراخيص السيارات الجديدة.

