أنغام تعلن تخطي ألبومها حالة خاصة جدا حاجز الـ16 مليون مشاهدة

أعلنت الفنانة " أنغام" نجاح ألبومها الحالي " حالة خاصة جدًا"، وتحقيقة 16 مليون مشاهدة".



ونشرت " أنغام" البوستر الدعائي من الالبوم "، عبر " إنستجرام"وعلقت قائلة:" حالة خاصة جدًا يحقق 16 مليون مشاهدة في 10 أيام.



وطرحت أنغام مؤخرًا ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.



وتعاونت النجمة أنغام فى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" مع عدد كبير من الشعراء منهم نادر عبد الله، وأمير طعيمة، وصابر كمال، وأحمد المالكى، وسلطان صلاح، أما الملحنين فكان تعاونها مع كل من: خالد عز، وإيهاب عبد الواحد، وهشام بولس، وتامر عاشور، ومصطفى العسال، ومحمد عبية، بينما تعاونت مع الموزعين: أحمد إبراهيم، ومادى، وطارق عاكف، وتوما.

