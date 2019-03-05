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رياضة

2000 ضابط لتأمين مباراة ريال مدريد وأياكس بأبطال أوروبا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
نور عادل
تضع زيارة فريق أياكس الهولندي إلى العاصمة مدريد، اليوم الثلاثاء، المدينة الإسبانية بأكملها في حالة من الحذر التام، استعدادًا لموقعة الحسم المرتقبة أمام النادي الملكي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أياكس سيتواجد في "سانتياجو برنابيو"، برفقة 4000 مشجع من مجموعة ألتراس المتعصبة، مما يجعل مدينة مدريد في حالة من الحذر.

وسبق أن قامت المجموعة بمهاجمة فندق إقامة ريال مدريد في هولندا، ليلة مباراة الذهاب بين الفريقين، حيث استخدمت الألعاب النارية ليلًا، لإفساد حصول لاعبي المرينجي على راحة قبل اللقاء المهم، الذي انتهى بفوز الملكي 2-1.

ومن أجل تأمين اللقاء، تستعين مدريد بـ2000 ضابط لحفظ الأمن، بالإضافة إلى 500 من الشرطة الوطنية، و90 من شرطة المدينة، و1270 من الحراسة الخاصة، و45 عضوًا من طوارئ مدريد، و60 عضوًا من الصليب الأحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألتراس أياكس، لا يتمتع بسمعة طيبة مثل معظم جماهير الألتراس، الخاصة بالأندية في أوروبا.

وسبق أن تعرض أياكس لعقوبة من الاتحاد الأوروبي، بمنع الحصول على دعم جماهيره خارج ملعبه، بعدما وقعت اشتباكات بين أنصار الفريق الهولندي، وجمهور آيك آثينا اليوناني في دور المجموعات، وذلك قبل أن يتم إسقاط العقوبة.

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