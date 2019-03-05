ترتيب الدوري الممتاز.. الزمالك في الصدارة.. والأهلي يزحف نحو المقدمة

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على منافسه فريق بتروجت بأربعة أهداف دون رد بالمباراة التي أقيمت أمس الاثنين بإستاد بتروسبورت في إطار الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.





افتتح الأهلي مهرجان أهدافه عن طريق جونيور أجاي بعد 8 دقائق من صفارة الانطلاق ، بينما أضاف الهدف الثاني مروان محسن بعد جملة فنية رائعة بالدقيقة 31، كما سجل الهدف الثالث الأنجولي جيرالدو دا كوستا بالدقيقة 69، واختتم السجل التهديفي للمباراة كريم نيدفيد بالدقيقة 75.





وبهذا الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 51 في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 52 نقطة ويتبقى له مباراة أمام المقاولون العرب.



