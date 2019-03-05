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فن

تقارير أجنبية: خطيبة الممثل الأمريكي لوك بيري كانت بجانبه لحظة وفاته

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:04 م
لوك بيري
لوك بيري
شروق إبراهيم
كشف عدد من التقارير الأجنبية ان خطيبة الممثل الأمريكي لوك بيري، والتي تدعى ويندي مادسون بور، كانت بجانبه في اللحظات الاخيرة من حياته حيث كان متواجدا في أحد مستشفيات ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت التقارير إن " لوك" كان يستعد للزواج في القريب العاجل من ويدسون التي تعمل حاليا متخصصة في الشئون الأسرية، لافتة الى ان أبناءه وزوجته السابقة ميني شارب كانوا حاضرين أيضا تلك اللحظة الصعبة.

وتوفى لوك بيري عن عمر يناهز الـ52 عاما اثر اصابته بسكتة دماغية مفاجئة ، وآخر أعماله الفنية فيلم Once upon time in Hollywood الذي انتهي من تصوير مشاهده فيه منذ أسابيع.

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