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محافظات

تحصين وترقيم 183 رأس ماشية ضد الحمة القلاعية ببني سويف

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:16 م
الحمى القلاعية
الحمى القلاعية
محمد عبد الحليم
تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف سير العمل بالحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، والتي بدأت مطلع فبراير الماضي وتم تمديدها إلى منتصف مارس الحالي،وتستهدف تحصين جميع الحيوانات الموجودة بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وتبين من التقرير اليومي"الذي تعده مديرية الطب البيطرى" أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها وترقيمها" منذ بداية الحملة في 2 فبراير الماضي وحتى أمس الاثنين"وصل إلى 182 ألف و 967 رأس.

وذلك بواقع 157 ألفا و 785 من الأبقار، و23 ألفا و541 من الجاموس ،و 1641 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال الحملة تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسئولى قطاع الطب البيطري ببني سويف لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة بالكامل.

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