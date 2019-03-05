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فن

عرض فيلم لا أحد هناك تجاريًا بالإمارات في سينما عقيل لمدة أسبوع

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:13 م
صدى البلد
نورا نبيل
ينطلق فيلم لا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي تجاريًا في سينما عقيل بالإمارات في الفترة من 8 حتى 15 مارس، ضمن جولته حول الوطن العربي بعد مشاركته مؤخرًا في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ضمن مسابقة الفيلم المصري.

سينما عقيل، هي منصة سينمائية مستقلة، تستقدم أفلام نوعية من كل أنحاء العالم لجمهور الإمارات، من خلال عرض أفلام خالدة ونماذج جيدة من تاريخ السينما، وتهدف سينما عقيل إلى أن تزيد المعرفة والاهتمام بفن السينما.

كان لا أحد هناك قد حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد ذلك كانت المحطة الدولية الأولى للفيلم حيث شارك في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط من مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه جراج للإنتاج الفني، أوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، وحصل على منحة أفاق للدعم من الصندوق العربى للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي، وهو من توزيع MAD Solutions بكل أنحاء العالم.

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