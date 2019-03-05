ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فوربس: فضائح فيسبوك تقلص ثروة زوكربيرج وتدفعه للتراجع فى قائمة الأثرياء

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:43 م
مارك زوكربيرج مؤسس
مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك
حسام رضوان
أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم أن ثروة الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك"، انكمشت بقيمة 6.6 مليار جنيه أسترليني (8.7) مليار دولار) منذ العام الماضي، مع انخفاض أكثر من ثلث قيمة أسهمه بسبب اتهامات خصوصية البيانات.

وحل زوكربيرج في المركز 8 في قائمة "فوربس" السنوية لعام 2019 للأكثر ثراء حول العالم، بعد عام من الفضائح بسبب قضية "فيسبوك" وشركة الاستشارات السياسية البريطانية "كامبريدج أناليتيكا"، والتي كشفت أن بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم في "فيسبوك" قد اخترقت من قبل المنظمة الغامضة.

وفى الوقت الذى أشارت تقارير فيسبوك المالية إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 30% وزيادة بنسبة 61% في الأرباح السنوية، عانت الشركة خلال 2018 من فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" وخروقات البيانات التي وضعت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي تحت منظار حكومات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتراجعت أسهم زوكربيرج حوالى 20 مليار دولار في أواخر يوليو 2018، حيث انخفضت بنسبة 16٪، لتصبح قيمة السهم 181.89 دولارًا، وتراجعت ثروته لتصبح 64 مليار جنيه استرليني تقريبًا، ما أسقطه عن مركزه كرابع أغنى شخص في العالم إلى الثامن في غضون ساعات.

ترشيحاتنا

رئيس أركان الجيش الجزائري: سنحافظ على الأمن ولن نسمح بعودة سنوات الجمر

كواليس زيارة كهنة الشاولين الصينيين للأهرامات.. تفاصيل بالصور

تعرف على حقيقة هروب تمساح من حديقة الحيوان

تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو

5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2019

بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح

تضاؤل فرص لحاق حمدي فتحي بـ ديربي الأهلي والزمالك

الكويت تكشف سبب زيادة الرسوم على الوافدين

رئيسا مجلتي الأهلي والزمالك يتفقان على وثيقة لنبذ الخلاف

مجلس الزمالك: ليس لدينا مانع فى زيارة النادي الأهلي قريبا

صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية

الأعلى للإعلام : إنذارات للمواقع المتورطة في نشر خبر وزير النقل المفبرك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

أول ظهور لـ مونيكا بيلوتشي مع حبيبها في أسبوع الموضة بباريس.. صور

فيديو

التموين تكشف عن شرط قبول تظلم المواطنين المحذوفين من الدعم
مكرم محمد أحمد: اعتماد الصحفيين على السوشيال ميديا تراجع مهنى
مكرم محمد أحمد: التويتة المغلوطة فضيحة.. وهناك تراجع كبير فى المهنية الصحفية
فيديوجراف | وظيفة الأحلام تضمن لصاحبها 1700 جنيه يوميا
التأمين الصحي: تخطينا 2 مليون مواطن أول 5 أيام من المرحلة الثالثة لـ100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟