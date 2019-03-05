فوربس: فضائح فيسبوك تقلص ثروة زوكربيرج وتدفعه للتراجع فى قائمة الأثرياء

أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم أن ثروة الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك"، انكمشت بقيمة 6.6 مليار جنيه أسترليني (8.7) مليار دولار) منذ العام الماضي، مع انخفاض أكثر من ثلث قيمة أسهمه بسبب اتهامات خصوصية البيانات.



وحل زوكربيرج في المركز 8 في قائمة "فوربس" السنوية لعام 2019 للأكثر ثراء حول العالم، بعد عام من الفضائح بسبب قضية "فيسبوك" وشركة الاستشارات السياسية البريطانية "كامبريدج أناليتيكا"، والتي كشفت أن بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم في "فيسبوك" قد اخترقت من قبل المنظمة الغامضة.



وفى الوقت الذى أشارت تقارير فيسبوك المالية إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 30% وزيادة بنسبة 61% في الأرباح السنوية، عانت الشركة خلال 2018 من فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" وخروقات البيانات التي وضعت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي تحت منظار حكومات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



وتراجعت أسهم زوكربيرج حوالى 20 مليار دولار في أواخر يوليو 2018، حيث انخفضت بنسبة 16٪، لتصبح قيمة السهم 181.89 دولارًا، وتراجعت ثروته لتصبح 64 مليار جنيه استرليني تقريبًا، ما أسقطه عن مركزه كرابع أغنى شخص في العالم إلى الثامن في غضون ساعات.