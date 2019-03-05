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أخبار البلد

الخارجية تحذر من شركات نصب تصدر تأشيرات عمل للسفر إلى أذربيجان

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:46 م
سامح شكري
سامح شكري
محمد وديع
أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر أو العمل بدولة أذربيجان، عدم التعامل مع الأفراد أو شركات السياحة غير الرسمية التي تروج إلى مقدرتها على تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول لأذربيجان وتوفير فرص عمل بها.


يأتي ذلك في ضوء متابعة وزارة الخارجية لما يتعرض له بعض المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى جمهورية أذربيجان من عمليات نصب عن طريق أفراد أو بعض شركات السياحة.


وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الحصول على تأشيرة العمل بدولة أذربيجان عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في سفارة جمهورية أذربيجان في القاهرة.

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