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رياضة

بنزيما وفينيسيوس يقودان الملكي فى دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:50 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن سانتياجو سولارى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، وإريك تين هاج مدرب أياكس الهولندى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المباراة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل الريال ضد أياكس فى دورى الأبطال، كالتالى..

كورتوا، كارفاخال، فاران، ناتشو، ريجيلون، كاسيميرو، كروس، مودريتش، فينيسيوس جونيور، بنزيما، فاسكيز.

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