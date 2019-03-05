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سيارات

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار بيجو بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:14 م
صدى البلد
كريم عاطف
جذبت السيارة بيجو الأنظار في سوق الجمعة للسيارات المستعملة بمدينة نصر، وخصص التجار مكانا فريدا في السوق لعرض السيارات.

وتنوعت أسعار السيارة في مصر وفقا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

وتتراوح أسعار بيجو موديل 2012 والقريبة منها من 200 ألف إلى 250 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ورصد "صدى البلد" من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار السيارات "بيجو".

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