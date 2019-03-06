ننشر جدول تسليم 576 شقة بدار مصر فى دمياط الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 12/3/2019، وحتى يوم الاثنين 22/4/2019، تسليم 576 وحدة (24 عمارة)، أرقام "176 – 177 – 175 – 174 – 171 – 172 – 173 – 189 – 190 – 191 – 192 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 178 – 179 – 180 – 187 – 188 – 169 – 170" بموقع 2، بالمجاورة 34، بالمرحلة الثانية، والعمارة رقم 49، بموقع 2، بالمرحلة الأولى، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.



وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: "قام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 12/3/2019 : 23/4/2019، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام، موضحًا أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 176، يوم الثلاثاء 12/3/2019، ووحدات العمارة رقم 177، يوم الأربعاء 13/3/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 14/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام بهاتين العمارتين، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 175، يوم الأحد 17/3/2019، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الإثنين 18/3/2019، ووحدات العمارة رقم 171، يوم الثلاثاء 19/3/2019، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الأربعاء 20/3/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 21/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 173، يوم الأحد 24/3/2019، ووحدات العمارة رقم 189، يوم الإثنين 25/3/2019، ووحدات العمارة رقم 190، يوم الثلاثاء 26/3/2019، ووحدات العمارة رقم 191، يوم الأربعاء 27/3/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 28/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات".



وأضاف رجب أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 192، يوم الأحد 31/3/2019، ووحدات العمارة رقم 182، يوم الاثنين 1/4/2019، ووحدات العمارة رقم 183، يوم الثلاثاء 2/4/2019، ووحدات العمارة رقم 184، يوم الأربعاء 3/4/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 4/4/2019 لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارت، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 185، يوم الأحد 7/4/2019، ووحدات العمارة رقم 186، يوم الاثنين 8/4/2019، ووحدات العمارة رقم 178، يوم الثلاثاء 9/4/2019، ووحدات العمارة رقم 179، يوم الأربعاء 10/4/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 11/4/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 180، يوم الأحد 14/4/2019، ووحدات العمارة رقم 187، يوم الاثنين 15/4/2019، ووحدات العمارة رقم 188، يوم الثلاثاء 16/4/2019، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الأربعاء 17/4/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 18/4/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 170، يوم الأحد 21/4/2019، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الإثنين 22/4/2019.



وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​