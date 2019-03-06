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محافظات

اجتماع بصحة المنوفية لمتابعة احتياجات الوحدات الصحية من الأدوية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:33 ص
صدى البلد
مروة فاضل
عقد الدكتور ناصر أبو حسين مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعا لرؤساء الأقسام للوقوف على احتياجات الوحدات الصحية من الأدوية، وتعزيز صيدليات الوحدات الصحية والتى يتجاوز عددها 250 وحدة، بالأصناف الدوائية الغير متوفرة ، وتذليل كافة العقبات ومخاطبة شركات الأدوية لسرعة التوريد وتوافر جميع الأصناف الدوائية.

وكان الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قد كلف القطاع الصيدلي بتوفير جميع الأصناف الدوائية فى الوحدات الصحية،وتعزيز ميزانية الدواء لاستفادة غير القادرين من توفير الدواء بالوحدات الصحية،ورفع أعباء نفقات شراء الأدوية غير المتوفرة عن كاهل الأسر الفقيرة بالقرى، وذلك في استجابة سريعة،لمبادرة "حياة كريمة".
اجتماع بصحة المنوفية لمتابعة احتياجات الوحدات الصحية من الأدوية
اجتماع بصحة المنوفية لمتابعة احتياجات الوحدات الصحية من الأدوية
اجتماع بصحة المنوفية لمتابعة احتياجات الوحدات الصحية من الأدوية

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