لأول مرة.. أبو ظبي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالأولمبياد

تشهد الدورة الحالية من الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبي 2019" تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد الخاص العالمي، لتقدم دولة الإمارات تجربة فريدة محورها السعادة لكل المشاركين في أكبر حدث رياضي إنساني عالمي من خلال هذه الخدمات التكنولوجية المتطورة.



وكشفت الصفحة الرسمية لوكالة الإمارات اليوم عبر تويتر ، تفاصيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز النجاح التنظيمي لهذا الحدث الرياضي العالمي الضخم الذي يضم نحو 7500 مشارك من نحو 190 دولة، بالإضافة إلى 20 ألف متطوع وأكثر من 500 ألف مشاهد للحدث وملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.



ويشهد هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في تاريخه استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تعلم الآلة أو إنترنت الأشياء، وأن هذه التقنيات يستفيد منها الجميع وليس اللاعبين حيث تشمل أيضا الزوار الدوليين والمحليين والمتطوعين والجماهير ،وسيتم استخدام تقنيات متطورة لتحليل البيانات ومعرفة أماكن تواجد الجمهور وتقديم أفضل الخدمات لهم فنيا وعلميا وتقنيا بما يزيد من استمتاعهم بالتجربة الثرية التي تقدمها دولة الإمارات باستضافتها لهذا الحدث الدولي.



ويسهم في الخروج ببوتقة معلوماتية موحدة عن المشاركين تمكننا من تحليل البيانات من أجل تحقيق عدة أهداف بعد ذلك تصب نحو إسعاد أصحاب الهمم ودعمهم وتمكينهم.



ويتنافس الرياضيون المشاركون ضمن 24 رياضة أولمبية - تستضيفها تسعة مواقع في أبوظبي ودبي - وهي ألعاب القوى وتنس الريشة وكرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية والبوتشي والبولينج وركوب الدراجات والفروسية وكرة القدم والجولف والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي والجودو والتجديف والسباحة في المياه المفتوحة ورفع الأثقال والتزلج والقوارب الشراعية والسباحة وتنس الطاولة وكرة اليد، والتنس والترايثلون والكرة الطائرة.



ويقام حفل افتتاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" - الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم - في استاد مدينة زايد الرياضية يوم الخميس 14 مارس الجاري، وستتاح لأكثر من 40 ألف متفرج في مدينة زايد الرياضية وملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم فرصة تشجيع اللاعبين الموهوبين من أصحاب الهمم.