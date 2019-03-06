هاني عبد الجابر يكرم 48 من المحالين للمعاش بديوان محافظة بني سويف

شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، الاحتفالية التى أعدتها لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى بديوان عام المحافظة لتكريم المحالين للمعاش عام 2018 من العاملين بالديوان العام.





وذلك، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، وأعضاء لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى والمحالين للمعاش ومديري بعض الإدارات بالديوان العام.





وأعرب المحافظ عن سعادته بحضوره الاحتفالية التى تعبر عن قيم الوفاء والعرفان لمن أعطوا لوطنهم حتى وصلوا إلى سن التقاعد القانونية ، مؤكدا على أن جميع العاملين هم أسرة واحدة وأن المحافظة هى بيتهم الذى عملوا فيه، لافتا إلى أن مكتبه مفتوحا لهم دائما، مؤكدا على أن الحياة لا تنتهي بعد الإحالة إلى المعاش وأن السن ليس معيارا للقدرة على العمل ، وانما العبرة بالعطاء والتجديد.



