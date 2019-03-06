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رياضة

عمرو السولية يخضع لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة اليوم

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:10 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
يخضع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة اليوم الأربعاء وفقا للبرنامج الذي حدده له الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم، إن الجهاز الفني حدد للاعب برنامجا بدنيا يستمر لمدة يومين، وبدأ اللاعب في تنفيذه بداية من أمس.

وأوضح أن السولية تعافى نهائيا من إصابته بشد في العضلة الأمامية التي تعرض لها مؤخرا، وأبعدته عن لقاء بتروجيت في الدوري الممتاز.

وأشار محمود إلى أن السولية سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من غدٍ الخميس بشكل طبيعي؛ استعدادا لمباراة فيتا كلوب.

ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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