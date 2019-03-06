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رياضة

عمرو وردة لـ صدى البلد: اشتباكي مع جماهير أيك أكبر خطأ في حياتي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:06 م
صدى البلد
حسن غنيمة
صرح عمرو وردة نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف اتروميتوس اليونانى لـ "صدى البلد" أن قرار الرحيل عن نادي "باوك" اليوناني، نظرا لتعرضه لضغوط نفسية كبيرة داخل النادي بسبب الخلافات مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مشيرا إلى أنه فضل الرحيل من "باوك" إلى أتروميتوس بسبب ثقة المدرب النمساوي دامير كانادي في إمكانياته.

|على الجانب الآخر أبدى المخضرم عمرو وردة، ندمه الشديد لما بدر منه تجاه جماهير نادي آيك اليوناني عقب مباراة فريقي أتروميتوس، وأيك فى دور الثمانية لكأس اليونان قائلا إنه الخطأ الأكبر في مسيرته الكروية.

وتقدم وردة بالاعتذار لجماهير ايك بسبب المشادات التى حدثت عقب المباراة مشيرا إلى أن جماهير ايك هاجمته بشدة دون ان يفعل اي شيء تجاههم ولكني اتقدم لهم بالاعتذار.

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