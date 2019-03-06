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اقتصاد

التجارة تمنح مستوردي المنتجات الغذائية والهندسية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:01 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قرر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، منح مهلة لمدة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الغذائية والصناعات الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية الملزمة.

ونشرت جريدة "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 54، الصادر اليوم، قرارات وزارة التجارة والصناعة، رقم 100 لسنة 2019، قائلة إن المنتجات الغذائية التي يشملها القرار هي (اللحوم المجمدة، والبسكويت وطرق الفحص والاختبار جـ1 البسكويت، والألبان ومنتجاتها والزبد الطبيعي، والدهون القابلة للفرد والدهون الخليط، والمشروبات الغازية، ومشروبات الشعير غير الكحولي، وفترات صلاحية المنتجات الغذائية).

كما ترفع المواصفة القياسية المصرية (الألبان ومنتجاتها الزبد الجاموسي الطبيعي المحلى) من القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2005.

كما نشرت الجريدة اليوم القرار رقم 102 لسنة 2019، بمنح المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية (طب الأسنان وكرسي ومريض الأسنان، وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التليفزيون وشاشات العرض، ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف الهواء وأجهزة تكييف الهواء، وحفاضات الأطفال وكبار السن وزجاج الكريستال وغيرها) مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.

ونشرت القرار رقم 103 لسنة 2019، بإلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.

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