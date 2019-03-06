بسبب خصومة ثأرية.. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل شخصين بأوسيم

كثف قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية جهوده لكشف ملابسات واقعة قيام ثلاثة مُلثمين يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية داخل أتوبيس بشارع الجمهورية - بدائرة مركز شرطة أوسيم ، ونتج عنه مقتل كلٍ من ممدوح م. ح- 30 سنه سائق وإسلام أ. ع- 33 سنه عامل، مقيمان بدائرة المركز.. إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة.





أسفرت جهود البحث التى توصل إليها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بالجيزة بوجود خصومة ثأرية بين عائلة الأول وإحدى العائلات منذ عام 2016 بدائرة المركز، نتج عنها مقتل أحد أفراد العائلة الثانية وضُبط مرتكب الواقعة من العائلة الأولى وحُكم عليه بالسجن المؤبد وأن الثانى تصادف تواجده بالأتوبيس.. وأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من صبحى ح. ع- 60 سنة وعبدالواحد- شقيق الأول- 62 سنة مزارع