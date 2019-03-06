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حوادث

بسبب خصومة ثأرية.. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل شخصين بأوسيم

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:02 م
صور أرشيفية - ألاجهزة
صور أرشيفية - ألاجهزة الامنية
مصطفى الرماح
كثف قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية جهوده لكشف ملابسات واقعة قيام ثلاثة مُلثمين يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية داخل أتوبيس بشارع الجمهورية - بدائرة مركز شرطة أوسيم ، ونتج عنه مقتل كلٍ من ممدوح م. ح- 30 سنه سائق وإسلام أ. ع- 33 سنه عامل، مقيمان بدائرة المركز.. إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة.

أسفرت جهود البحث التى توصل إليها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بالجيزة بوجود خصومة ثأرية بين عائلة الأول وإحدى العائلات منذ عام 2016 بدائرة المركز، نتج عنها مقتل أحد أفراد العائلة الثانية وضُبط مرتكب الواقعة من العائلة الأولى وحُكم عليه بالسجن المؤبد وأن الثانى تصادف تواجده بالأتوبيس.. وأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من صبحى ح. ع- 60 سنة وعبدالواحد- شقيق الأول- 62 سنة مزارع 
ومحمد- نجل الأول- 35 سنه عمر- نجل الثانى وحسين- شقيق الرابع- جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

حيث توصلت التحريات إلى أن المتهمين عقدوا النية على قتل المجنى عليه الأول أخذًا بالثأر وفى سبيل ذلك قاموا ببيع أرضهم الزراعية بدائرة المركز وشراء قطعة أرض بمحافظة المنوفية وبناء منزل عليها تمهيدًا للإقامة به عقب ارتكابهم الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الشرقية والمنوفية أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهاربان.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان والأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة

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