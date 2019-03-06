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أخبار العالم

مقرر الأمم المتحدة للحرية الدينية يطلب زيارة منطقة شينجيانج الصينية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:06 م
صدى البلد
رويترز
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحرية الدينية، أحمد شهيد ، إنه طلب من الصين السماح له بزيارة منطقة شينجيانج حيث يعيش نحو مليون مسلم من قومية الإيجور ومسلمون آخرون في منشآت يصفها نشطاء بأنها معسكرات احتجاز جماعي.

وزادت الصين جهودها الدبلوماسية للتصدي لموجة تنديد دولي متنامية بما تصفها بكين بأنها مراكز لإعادة التعليم والتدريب.

ودفاعا عن برنامجها لمناهضة التطرف في المنطقة النائية الواقعة بغرب البلاد، أبلغت الصين دبلوماسيين في الآونة الأخيرة بأن "تعاليم غريبة" ساقها متطرفون إسلاميون في المنطقة حولت بعض الأشخاص إلى "شياطين قتلة".

وردا على استفسار من رويترز خلال مؤتمر صحفي، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحرية الدينية "طلبت القيام بزيارة إلى هناك لأن هذا يمثل أولوية بالنسبة لي فيما يتعلق بالتحقيق فيما يجري هناك. ثمة سبب للقلق البالغ بشأن التقارير الواردة من منطقة شينجيانج".

وأضاف أن الصين لم ترد بعد على طلبه الذي تقدم به في فبراير الماضي.

وكشف شهيد، وهو وزير سابق من جزر المالديف، عن أنه كان واحدا من بين عدة خبراء للأمم المتحدة بعثوا بخطاب إلى الصين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عبروا فيه عن القلق بشأن برنامجها لمناهضة التطرف في منطقة شينجيانج.

ووقع على الخطاب أيضا محققو الأمم المتحدة لشؤون الاحتجاز القسري والاختفاء وحرية التعبير وقضايا الأقليات وحماية الحقوق أثناء التصدي للإرهاب.

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