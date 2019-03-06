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مستقبل وطن ينظم قوافل بيطرية ومنافذ لبيع السلع الغذائية بالمحافظات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:40 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
مصطفى الرماح
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة حملة مكبرة ، للقيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة لعدد من الوحدات الصحية بمركز البدرشين جنوب المحافظة ، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة فى الحياة الحزبية بمنطقة إمبابة، فضلا عن تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بمركز أطفيح.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية قافلة بيطرية للكشف على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة لها للعلاج بالمجان ، بمركز أبو صوير بالإسماعيلية.

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقاعة كليوباترا بمدينة بيلا التابعة للمحافظة .

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة تنظيم منافذ بيع متنقله لبيع اللحوم والأسماك باسعار مخفضة بمركز الرحمانية ووادى النطرون وكفر الدوار وحوش عيسي وإيتاي البارود

وفى نفس السياق، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية، وذلك بمقر الوحدة الاجتماعية بمركز جزيرة شندويل.

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة للقيام بأعمال رفع القمامة والنظافة والتجميل بمنطقة الموقف القديم بمدينة بلبيس التابعة للمحافظة، لتنظيف الشوارع وجمع القمامة ، فضلا عن تنظيم عددا من المؤاتمرات الجماهيرية بمناطق " ديرب نجم ومنيا القمح والزقازيق والحسينية"، بهدف استعراض خطة الحزب فى الاستحقاقات القادمة .

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء تنظيم فصول محو أمية لتعليم الكبار بمنطقة أبو رديس بحضور بعض قيادات الحزب واعضاء مجلس النواب

كما نظمت امانة الحزب بالوادى الجديد احتفالية لتكريم بعض الأطفال الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة وتوزيع الهدايا عليهم بمركز شباب بلاط

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا ، التكفل باجراء عدد 5 عمليات خاصة بامراض الرمد لبعض الأسر الفقيرة بمركز دار عيون مصر بالمنيا

ويأتى ذلك فى إطار السياسة التى يتبعها حزب مستقبل وطن خلال الفترة الماضية ، من حيث تنظيم وإطلاق الفعاليات المختلفة بالمحافظات المختلفة، لرفع الوعى لدى المواطنين، فضلا عن القوافل الطبية المختلفة للتيسير على المواطنين البسطاء.

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