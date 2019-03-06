محافظ كفرالشيخ يخصص قطعة أرض تبرع بها مواطن لإقامة مدرسة

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم (2175) لسنة 2019م، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 2116 مترا مربعا داخل الحيز العمراني بقرية السالمية بمركز فوة، تبرع المواطن محمود كامل على الزعفراني، لإقامة مدرسة تعليم أساسي.



وتضمن القرار إقامة المدرسة باسم محمود كامل على الزعفراني، على أن يتم التنفيذ خلال عامين من تاريخه، وذلك للصالح العام وتحقيق التنمية وتلبية احتياجات أبناء القرية.



قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتحية للمواطن لتبرعه بمساحة 2116 م لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية السالمية بمركز ومدينة فوه.