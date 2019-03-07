البحوث الإسلامية: الذنب في الأشهر الحرم أعظم

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه فيما ورد من تفسير ابن كثير بشأن الأشهر الحرم وتعظيمهم وهم ذي القعدة وذي الحجة ورجب والمحرم ، تفسيرا لقوله تعالى :«فلا تظلموا فيهن أنفسكم».



وأضاف المجمع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه فيما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال:«أي في الشهور كلها، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم.

