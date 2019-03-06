تعرف على موعد طرح فيلم Maleficent 2 لـ أنجلينا جولي

أعلنت شركة ديزني للإنتاج السينمائي مجددًا عن موعد طرح فيلم Maleficent 2 للنجمة العالمية أنجلينا جولي، والذي يصادف الـ١٩ من شهر أكتوبر الجاري .



وصورت انجلينا معظم مشاهدها في العاصمة البريطانية لندن وهو ما سبب لها ازمة كبيرة لان حينها لم تتمكن من اصطحاب أطفالها معاها بسبب عدم حصوله على إذن سفر خارج الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة خلافاتها مع زوجها السابق براد بيت .



وطرح الجزء الاول من الفيلم في ٢٠١٤ وحقق إيرادات ٧٥٨ مليون دولار أمريكي وحصدت عنه انجلينا جولي عدد من الجوائز الهامة.