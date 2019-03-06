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أخبار البلد

صندوق المهندسين: إيرادات صندوق المعاشات في 2018 تخطت المليار و300 مليون

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:35 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، أن إجمالى إيرادات صندوق المعاشات بالنقابة لعام 2018، بلغ نحو مليار و300 مليون، و800 ألف و421 جنيها، مقابل مصروفات مليار و122 مليونا، و770 ألفا، و573 جنيها، مشيرا إلى أنه تم تحقيق فائض بلغت قيمته 178 مليونا و29 ألفا و848 جنيها.

وأضاف "شفيق"، خلال كلمته فى الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن، أن إيرادات الدمغة الهندسية بلغت عام 2018، 831 مليونا و19 جنيها، بزيادة قدرها 281 مليون جنيه عن عام 2017، بنسبة زيادة 51.16%.

وتابع أمين صندوق النقابة، قائلا: "إن إجمالى الفائض بصندوق النقابة بلغ 4 ملايين و806 آلاف، و281 جنيها، وفى مشروع الرعاية الصحية، تم تحقيق فائض 659 ألفا و626 جنيها، مقابل 159 مليونا و631 ألفا و825 جنيها".

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