إخلاء جامعتين بريطانيتين بسبب طرود مشبوهة

أخلت الشرطة مباني في جامعتين بريطانيتين، اليوم الأربعاء، عقب تلقيها بلاغات عن وجود عبوات مثيرة للريبة بعد يوم من إرسال طرود ملغومة إلى مطارين وأكثر محطات القطارات ازدحاما في لندن.



وقالت الشرطة في شرق اإنجلترا إنها طوقت جامعة إسكس وأخلت بعض المباني بعد أن تلقت اتصالا يفيد بوجود طرد مريب. واستدعت فريق إبطال المفرقعات.



وفي أسكتلندا، قالت جامعة جلاسجو إنها أغلقت عدة مبان وألغت المحاضرات بعد العثور على طرد مريب في حجرة البريد.



وقالت الشرطة إنه يتعين إغلاق المباني حتى نهاية اليوم لكن لم تتوافر مزيد من المعلومات عن طبيعة الطرد.