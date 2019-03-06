كرم جبر: اجتماع مجلس الوزراء لم يتطرق لدمج المؤسسات القومية

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الاجتماع الذى تم أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وحضور وزراء التضامن والتخطيط والمالية وقطاع الأعمال، ناقش ملف المؤسسات القومية وبحث سبل إصلاحها، مؤكدا أنه لم يتطرق لدمج المؤسسات أو إلغاء بعض الإصدارات الورقية وتحويلها لمواقع إلكترونية، أو المساس بالكيانات القائمة.



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، لـ صدى البلد " أن الاجتماع ناقش سبل النهوض بها ومعالجة مشاكلها واستثمار أصولها غير المستغلة من أجل تنمية مواردها.



وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الفترة القادمة لاستكمال المناقشات حول خطط الإصلاح، وذلك حفاظا على هذه الصناعة المهمة والدور الذي تقوم به.



وكان قد قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أكد أن الحكومة تقف في ظهر الصحافة القومية، وتدعيم دورها الوطني، ولن تتأخر فى بحث مشاكلها المتراكمة منذ سنوات طويلة، ووضعها على بداية الطريق الصحيح.



جاء ذلك خلال اجتماع أمس حضره رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية وقطاع الأعمال ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة تم خلاله استعراض المشكلات التي تواجهها المؤسسات الصحفية القومية، وسبل التعامل معها، حفاظًا على تلك الصناعة الوطنية، التي لعبت دورًا مهمًا في مختلف المواقف التي تعرضت لها البلاد، وذلك في ضوء المشاكل التي تتعرض لها الصحف الوطنية في مصر والعالم.



وقال رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على دعم إعلامها الوطني واقتحام المشاكل التي تواجهه بجرأة وشجاعة، وتطوير أدواته المالية والإدارية والتحريرية في إطار السياسة العامة للدولة، التي تستهدف تبصير الرأي العام بمكاسبه والدفاع عنها في مواجهة التحديات وتنمية المبادرات الفردية، والحافز على العمل وإبراز القيم الإنسانية والروحية، التي تحفظ كيان المجتمع.



واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أهم الخطوات التي تم اتخاذها في الشهور الماضية لإصلاح الهياكل المالية والإدارية وتطوير المحتوى التحريري، ومقترحات الإصلاح في الفترة القادمة.



وفى نهاية الاجتماع قرر رئيس الوزراء إعطاء أولوية لهذا الملف، وعقد اجتماعات مع الوزارات المعنية، ودراسة مقترحات الإصلاح والبدء في تنفيذها.